Mercato - ASSE : La nouvelle sortie de Claude Puel sur la vente du club !

Publié le 10 avril 2021 à 13h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Claude Puel a été invité à se prononcer sur les propos tenus par le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, qui n’avait pas hésité à s’en prendre à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont-ils passer la main et vendre l’ASSE ? Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 27 janvier dernier, les deux dirigeants sont ouverts et prêts à écouter les offres. Mais pour l'instant, Caïazzo et Romeyer n'ont toujours pas dévoilé publiquement leurs intentions. Une posture qui agace le maire de Saint-Etienne. « Si je réclame plus clarté ? Oui. Je n’ai pas de défiance et beaucoup de respect pour les deux présidents. Mais ce flou entourant l’avenir du club depuis des années me dérange. Je les invite à jouer cartes sur table. Vous voulez vendre ? À quel prix ? Ils ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant. On verra s’ils sont ce qu’ils disent être : amoureux du club et détachés de toute préoccupation financière » a confié Gaël Perdriau dans les colonnes de L’Equipe. Une actualité qui a été au cœur de la conférence de presse de Claude Puel.

« Je remarque juste l’intérêt qu’il peut y avoir tout autour de ce club »