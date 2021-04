Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette nouvelle grosse annonce sur la vente du club !

Publié le 9 avril 2021 à 20h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur la vente de l'ASSE, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, ne cache pas qu'il aimerait que le club soit aux mains d'un investisseur local.

« Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant, sans en faire une histoire d'argent. J'espère qu'ils tiendront cette promesse. J'estime que le club a besoin d'un souffle nouveau . » Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, interpellait récemment Roland Romeyer et Bernard Caïazzo au sujet de la vente de l'ASSE. Et clairement, il a une préférence concernant le futur propriétaire du club du Forez puisqu'il aimerait bien qu'un industriel local reprenne le club en mains.

Le maire de Marseille préférerait un investisseur local