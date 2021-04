Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koeman prend position pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 9 avril 2021 à 20h15 par T.M.

Blessé, Sergio Ramos ne disputera pas le Clasico contre Barcelone ce samedi et il pourrait ne plus en jouer. Interrogé sur l’avenir du joueur du Real Madrid, Ronald Koeman a livré son avis.

Ce samedi, le choc en Espagne verra le FC Barcelone être opposé au Real Madrid. Pour ce tant attendu Clasico, Zinedine Zidane devra toutefois se passer de sa charnière centrale titulaire puisque Raphaël Varane est touché par le coronavirus et Sergio Ramos est blessé. Tant important pour la Casa Blanca, l’Espagnol va donc manquer ce rendez-vous et il pourrait d’ailleurs ne plus prendre part à une rencontre face au Barça. En effet, étant en fin de contrat et n’arrivant toujours pas trouver d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation, Sergio Ramos pourrait ainsi quitter librement le Real Madrid à l’issue de cette saison, alors que le PSG et d’autres clubs seraient déjà à l’affût pour le récupérer.

« Je souhaite que Ramos continue au Real Madrid »