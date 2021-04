Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans ce dossier à 65M€ !

Publié le 9 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Avec les possibles départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid aura besoin de se renforcer en défense centrale. Et pour cela, Zinedine Zidane viendrait de recevoir une très bonne nouvelle.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que Sergio Ramos et Raphaël Varane composent la charnière centrale du Real Madrid. Une association qui pourrait toutefois voler en éclats cet été. En effet, en fin de contrat, l’Espagnol pourrait partir librement. Le Français pourrait lui être mis sur le marché s’il ne prolonge par contrat qui court actuellement jusqu’en 2022, par crainte d’un futur départ libre. Dans quelques mois, la défense du Real Madrid pourrait donc afficher un visage totalement différent. Alors que l’arrivée de David Alaba serait imminente, l’Autrichien pourrait toutefois ne pas être le seul à intégrer l’effectif de Zinedine Zidane.

Une cible moins chère que prévu ?