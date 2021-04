Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un mercato de folie !

Publié le 9 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que l’arrivée de David Alaba semble entérinée, le Real Madrid prévoirait de faire coup double avec les deux plus grandes pépites européennes, à savoir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid n’a pas enregistré d’arrivées au cours de deux derniers mercato, que ce soit cet hiver ou l’été dernier. En effet, à cause des répercussions du Covid-19 sur le monde du football et sur le club espagnol, le Real Madrid s’est contenté de vendre et de prêter ses joueurs afin de se refaire une santé économique et limiter les pertes inéluctables. En 2019, Florentino Pérez avait mis la main à la poche pour permettre à Zinedine Zidane d’avoir une équipe compétitive. Et à l’intersaison, le projet du Real Madrid pourrait prendre un énorme tournant.

Le trio Haaland, Mbappé et Alaba au Real Madrid cet été ?