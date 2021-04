Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Pérez prépare un coup de maître !

Publié le 8 avril 2021 à 9h30 par Th.B.

Le Real Madrid aurait les idées claires pour son prochain mercato. Et en plus de Kylian Mbappé qui débarquerait à l’intersaison à la Casa Blanca selon Josep Pedrerol, le présentateur d’El Chiringuito a assuré qu’Erling Braut Haaland et David Alaba pourraient boucler le recrutement galactique du président Florentino Pérez.

Les semaines passent et les rumeurs de transferts se multiplient. N’ayant pas bougé le petit doigt lors des dernières sessions hivernale et estivale du mercato dans le sens des arrivées, le Real Madrid s’est contenté de dégraisser son effectif par le biais de prêt et de ventes qui ont eu le mérite d’alléger la masse salariale du champion d’Espagne et de renflouer ses caisses. Et bien que cela pourrait ne pas s’avérer suffisant pour boucler une opération de l’acabit de Kylian Mbappé en raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, le Real Madrid s’attendrait à l’arrivée de Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin 2022. C’est en effet l’information que Josep Pedrerol a communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais pas la seule.

Mbappé, Haaland ET Alaba !