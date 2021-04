Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une petite bombe sur l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il travaille activement sur les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo a indiqué qu’il y aurait prochainement des annonces concrètes sur l’avenir de ses deux stars.

Mercredi soir, le PSG est allé frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du Bayern Munich (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour l’occasion, ses deux stars de l’attaque ont brillé : Kylian Mbappé a inscrit un doublé, et Neymar a quant à lui délivré deux passes décisives. De bon augure alors que Leonardo tente désespérément de prolonger les deux attaquants, et le directeur sportif du PSG a d’ailleurs fait une grande annonce à ce sujet au micro de Sky Italia après la rencontre.

« Des annonces qui devraient vous rendre heureux… »