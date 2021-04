Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Kylian Mbappé sur sa fin de carrière !

Publié le 7 avril 2021 à 15h15 par G.d.S.S. mis à jour le 7 avril 2021 à 15h16

Malgré son très jeune âgé, Kyllian Mbappé se projette déjà sur la fin de sa carrière, et l’attaquant du PSG indique qu’il ne cherchera pas à continuer une fois qu’il ne prendra plus de plaisir à jouer au plus haut niveau.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’avenir de Kylian Mbappé (22 ans) au PSG fait couler beaucoup d’encre, puisque le contrat de l’attaquant français court jusqu’en juin 2022 et qu’il semble encore loin d’une prolongation de contrat. En attendant de savoir quelle sera l’issue de ce dossier, Mbappé a accordé un entretien au magazine de mode Numéro Homm e dans lequel il évoque sa passion pour le football. Et l’attaquant du PSG en a profité pour évoquer son avenir avec sa fin de carrière qui, même si elle est encore loin, semble déjà réglée dans son esprit. Et il indique que le jour où il ne prendra plus de plaisir, il arrêtera sans réfléchir.

« Ce jour-là, je vous assure que ce sera terminé »