Mercato - OM : Voilà pourquoi Arkadiusz Milik cherche déjà à partir…

Publié le 7 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 7 avril 2021 à 11h36

Alors que l’OM avait fait le forcing auprès de Naples cet hiver pour obtenir le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik, le buteur polonais semble bien parti pour plier bagages dès le prochain mercato estival. Et pour cause, il chercherait à toucher un salaire bien plus conséquent dans une autre écurie…

Pablo Longoria était en quête d’un gros renfort en attaque cet hiver pour l’OM, et il a fini par le trouver en la personne d’Arkadiusz Milik ! Arrivé de Naples sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le buteur polonais a d’ailleurs effectué des premières semaines très prometteuses au sein du projet McCourt, mais son avenir est loin d’être fixé pour autant. En effet, il a été révélé ces derniers temps que Milik devrait quitter l’OM dès le prochain mercato estival, et ses prétendants pourraient profiter d’une clause de 12M€ pour le déloger du club phocéen. Pourtant, récemment interrogé en conférence de presse, Pablo Longoria avait fermement nié cette possibilité : « En France, on a l'interdiction de parler des clauses et pour moi c'est un manque de respect pour beaucoup de gens (…) Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur », a confié le président de l’OM. Mais la menace semble bien réelle dans ce dossier.

Milik veut toucher un plus gros salaire

En effet, plusieurs cadors étrangers comme la Juventus, l’Atlético de Madrid, le Milan AC ou encore le FC Séville envisagent de recruter Arkadiusz Milik lors du prochain mercato estival. Mais comme l’a indiqué le média andalou Estadio Deportivo, le joueur de l’OM aurait déjà décidé de snober l’option sévillane, et pour cause : Milik envisage de réclamer un nouveau salaire de 4M€ par an, mettant donc cette piste de côté. Ce dossier devrait donc principalement se jouer entre la Juventus et l’Atlético, et dépendra en grande partie de l’avenir d’Alvaro Morata qui est prêté à la Juventus par l’Atlético avec une option d’achat. Mais comme le club italien ne semble pas disposé à conserver le buteur espagnol, c’est bien Milik qui pourrait signer à la Juventus l’été prochain…

