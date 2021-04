Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta face à un gros obstacle à 45M€ !

Publié le 7 avril 2021 à 10h30 par T.M.

A la recherche de liquidités, le FC Barcelone envisagerait déjà de se séparer de Miralem Pjanic. Toutefois, vendre le Bosnien serait plus facile à dire qu’à faire pour les Blaugrana.

L’été dernier, le FC Barcelone avait réalisé une grosse opération avec la Juventus, actant ainsi un chassé-croisé entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Le club catalan a accueilli le milieu bosnien, qui a toutefois vu Ronald Koeman débarquer peu de temps après lui. Et entre les deux hommes, il n’y a pas une énorme confiance. En effet, depuis le début de la saison, l’entraîneur du Barça n’a accordé qu’un très faible temps de jeu à Pjanic. De quoi déjà susciter des rumeurs sur son avenir. Après seulement un an passé en Catalogne, l’ancien joueur de l’OL pourrait déjà faire ses valises.

Un transfert impossible ?