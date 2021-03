Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au placard, Miralem Pjanic interpelle Ronald Koeman !

Publié le 27 mars 2021 à 10h30 par Th.B.

Contraint de suivre les performances de ses coéquipiers du banc du FC Barcelone pour la plupart du temps, Miralem Pjanic aimerait que sa situation évolue et l’a fait savoir à Ronald Koeman.

Force est de constater que Ronald Koeman ne semble pas compter sur Miralem Pjanic malgré l’investissement conséquent du FC Barcelone pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus lors du dernier mercato estival. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au cours des trois dernières sorties du FC Barcelone en Liga, Pjanic n’est pas entré en jeu, ne serait-ce que pour une petite minute. La dernière apparition de l’international bosnien en championnat remonte au 24 février lors de la large victoire du Barça face à Elche (3-0). De quoi concrètement s’interroger sur l’avenir de Pjanic alors que selon la presse ibérique, Ronald Koeman devrait être conservé par le nouveau président blaugrana Joan Laporta. Néanmoins, Pjanic, qui n’apprécie pas spécialement son temps de jeu au FC Barcelone, compte bien prouver sa valeur à Ronald Koeman.

« La continuité, deux ou trois matchs pour pouvoir montrer mon football »