Barcelone - Malaise : Koeman, temps de jeu… Pjanic se lâche sur sa situation au Barça !

Publié le 14 février 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est en manque de temps de jeu au FC Barcelone depuis son arrivée, Miralem Pjanic n’a pas caché que cette situation est difficile à vivre pour lui.

Si rejoindre le FC Barcelone était l’un de ses rêves, Miralem Pjanic espérait sans doute imposer davantage sa patte au sein du club catalan. Seulement voilà, pour l’heure, l’ancien joueur de la Juventus doit se contenter d’un faible temps de jeu, Ronald Koeman préférant aligner le trio composé de Sergio Busquets, de Frenkie de Jong et de Pedri au milieu de terrain. Par conséquent, Miralem Pjanic n’a participé qu’à 1171 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues au FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire est que le joueur de 30 ans ne se satisfait pas de cette situation…

« Je l'accepte très difficilement »