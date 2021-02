Foot - Barcelone

Barcelone : Le Barça affiche toute sa confiance avant le choc contre le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Tandis que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s’affronteront ce mardi pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club catalan semble être pleinement conscient qu’il aura une carte à jouer face à un club de la capitale française qui manque de repères.

Les retrouvailles tant attendues de Lionel Messi et de Neymar n’auront certes pas lieu, mais le choc entre le FC Barcelone et le PSG n’en demeurera pas moins intéressant à suivre mardi prochain. Les deux rivaux européens se retrouveront au Camp Nou mardi soir à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, près de quatre ans après le fameux épisode de la Remontada et des tensions au sujet de Neymar en 2019 ou plus récemment concernant le futur de Lionel Messi. Cependant, si le PSG semblait être le grand favori de cette double confrontation lors du tirage au sort, la donne s’est inversée. Privé de Neymar et d’Angel Di Maria tandis que Marco Verratti est incertain, le club parisien ne rassure pas ces dernières semaines, et ce n’est pas sa victoire poussive contre l’OGC Nice (2-1) ce samedi qui incite à la confiance. À l’inverse, le FC Barcelone se montre convainquant, et sa large victoire 5-1 contre le Deportivo Alavés ce samedi avec un doublé et une passe décisive de Lionel Messi en atteste.

« Nous sommes confiants »

En clair, si le PSG se déplacera au Camp Nou sans grandes certitudes mardi, c’est un FC Barcelone en forme qui se présentera face à lui. Bien qu’inconstants cette saison et friables défensivement en l’absence de Gerard Piqué, les Catalans ont des arguments à faire valoir et seront les favoris de cette première rencontre entre les deux clubs. Et de son côté, au sortir de la victoire du Barça contre le Deportivo Alavés, Ronald Koeman s’est chargé d’afficher toute sa confiance à l’approche de cette rencontre qui sera suivie de près par bon nombre d’observateurs du football. « L'équipe va bien. Nous sommes convaincus de pouvoir gagner, sachant que nous jouons contre une équipe forte. Ils ont des blessures, mais nous aussi. La cravate est assortie de manière égale. Nous devons être bons pour passer. Nous sommes dans un bon moment, nous sommes sur une bonne série de victoires. Nous sommes confiants », a lancé l’entraineur barcelonais dans des propos rapportés par MARCA .

« Nous avons de très bonnes sensations avant le match contre le PSG »