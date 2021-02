Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman s'enflamme totalement pour une pépite du club !

Publié le 13 février 2021 à 1h30 par A.D.

Recruté à l'été 2019 puis prêté dans la foulée, Pedri parvient à tirer son épingle du jeu cette saison. Très satisfait de sa pépite, Ronald Koeman n'a pas tari d'éloges à son égard et a expliqué qu'il comptait offrir davantage de temps de jeu à d'autres jeunes comme lui.

Acheté lors de l'été 2019, Pedri est resté à Las Palmas pour une ultime saison en prêt. Arrivée lors du dernier mercato estival dans la ville de Barcelone, la pépite de 18 ans fait forte impression. A tel point qu'elle gagne de plus en plus de crédit auprès de Ronald Koeman, qui n'hésite pas à le faire jouer de manière plus récurrente. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien du FC Barcelone a rendu un vibrant hommage à Pedri et a fait savoir qu'il était prêt à donner plus de temps de jeu aux autres jeunes joueurs de son équipe.

«Le cas de Pedri est incroyable»