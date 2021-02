Foot - Barcelone

Barcelone : Le PSG reçoit un avertissement pour Lionel Messi !

Publié le 11 février 2021 à 4h45 par T.M.

Mardi prochain, le PSG et le FC Barcelone s’affronteront en Ligue des Champions. Et à en croire Aissa Mandi, défenseur du Betis Séville, Lionel Messi décidera à lui seul du sort du match.

A moins d’une semaine du choc entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions, la tension commence à monter notamment à cause de Lionel Messi. Alors que les deux clubs se provoquent par média interposé, c’est bien sur le terrain que la réelle explication aura lieu. Mardi prochain, les différents acteurs se donneront donc rendez-vous au Camp Nou et tous les regards seront notamment tournés vers le duel entre Lionel Messi et Neymar. Mais tout devrait dépendre de l’Argentin comme l’a fait savoir Aissa Mandi, défenseur du Betis Séville, qui a dernièrement fait les frais du talent de l’Argentin.

« S’il veut qualifier le Barça, il le fera »