Barcelone - Malaise : Le rideau tombe pour Messi et Griezmann !

Publié le 6 février 2021 à 6h15 par Th.B.

N’étant plus au FC Barcelone depuis le dernier mercato estival, Luis Suarez a profité d’une interview pour une radio ibérique afin de mettre les choses au clair concernant la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Arrivé en juillet 2019, Antoine Griezmann a peiné à s’intégrer pleinement au jeu et à la philosophie du FC Barcelone. Malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues lors de son premier exercice l’an passé, c’est sur et en dehors du terrain que son implication a été remise en question dans la presse. En outre, de l’autre côté des Pyrénées, une supposée mésentente avec Lionel Messi, capitaine et star du FC Barcelone, ne cessait d’être évoquée dans les journaux. Antoine Griezmann et Messi n’auraient cependant jamais eu une relation difficile selon Luis Suarez, proche de l’Argentin et ancien coéquipier de Griezmann avant son départ l’été dernier à l’Atletico de Madrid.

« On n’allait pas contredire chaque rumeur »