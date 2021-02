Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Contrat XXL, fuite… Lionel Messi aurait trouvé le responsable !

Publié le 3 février 2021 à 17h00 par B.C.

Dimanche, les détails du contrat pharamineux de Lionel Messi au FC Barcelone sont sortis dans la presse espagnole, et l’Argentin aurait une idée du responsable de cette fuite.

Alors que l’avenir de Lionel Messi reste très incertain, la dernière bombe révélée par la presse espagnole pourrait avoir une grande influence sur la décision de l’Argentin. En effet, El Mundo a divulgué le week-end dernier les détails du contrat colossal du sextuple Ballon d’Or « qui ruine le Barça », selon les propos du média espagnol. Grâce à sa prolongation signée en 2017, Lionel Messi serait assuré de percevoir 555 237 619 euros bruts jusqu’au terme de son bail, soit l’été prochain. Des chiffres qui font énormément parler dans ce contexte de crise sanitaire où le FC Barcelone est en difficulté financière. Depuis, plusieurs voix se sont élevées pour défendre Lionel Messi, qui est dans le même temps une source de revenus importante pour le club culé, et l’attaquant aurait une idée de précise du responsable de cette fuite.

Lionel Messi aurait une idée précise du responsable