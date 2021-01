Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Lionel Messi reçoit un nouveau soutien de taille !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone traverse une grave crise financière, la position de Lionel Messi n’arrange pas les choses. Avec son contrat qui a fuité récemment, nombreux pensent qu’il est la cause principale du gouffre financier du club catalan. Mais Javier Tebas n’est pas du tout de cet avis.

Cela devient compliqué au FC Barcelone. Traversant une énorme crise financière, le club n’arrive pas à se remettre debout. Et la situation de Lionel Messi n’arrange pas du tout les choses. La Pulga n’a pas encore prolongé son contrat avec le club catalan, mais son salaire a fuité ce dimanche, et la somme que dépenserait le Barça pour son numéro 10 est pharaonique. Selon El Mundo , Messi aurait en effet signé un contrat en 2017 qui lui permet de toucher jusqu'à 555 M€ de salaire jusqu'au 30 juin prochain. Par conséquent, nombreux sont les observateurs qui considèrent que l’Argentin est la cause principale de la crise économique du FC Barcelone. Juan Laporta pense le contraire, assurant que son salaire est justifié puisqu’il apporte plus de bénéfices que de pertes, et Javier Tebas, le président de LaLiga, s’est rangé du côté du candidat à la présence du FC Barcelone.

La Covid-19 comme cause de la crise financière du Barça