Mercato - Barcelone : Avenir, salaire... Ce candidat prend position pour Messi !

Publié le 31 janvier 2021 à 21h30 par La rédaction

Le salaire de Lionel Messi a fait du bruit ses dernières heures. Le montant de ses rémunérations a fuité avec des chiffres astronomiques. Mais pour Juan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, ce n’est qu’un simple détail.

Lionel Messi crée de l’agitation dans le monde du football. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, et que son avenir est plus qu’incertain au sein du club catalan, son salaire aurait fuité et provoqué une véritable onde de choc. Les chiffres sont astronomiques, presque irréels. En 5 ans au Barça, la Pulga aurait touché pas moins de 555M€ avec quelques primes au passage lors de sa prolongation en 2017 et pour sa fidélité au club, soit environ 134M€ à l’année selon El Mundo . Une somme stratosphérique dépensée par Barcelone, qui est en crise financière depuis quelques temps. Dans un communiqué, le club a tenu à se dédouaner de toute responsabilité : « Le Barça nie catégoriquement toute responsabilité dans la publication de ce document et va entamer des actions légales contre le journal El Mundo pour les préjudices causés. Le Barça exprime son soutien absolu envers Lionel Messi, surtout face à une tentative de nuire à son image » avait-il déclaré. Mais pour Juan Laporta, ce salaire est très loin d’être un problème pour le club blaugrana.

Laporta toujours favorable à une prolongation de Messi