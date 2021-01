Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos au coeur d'un énorme projet en Premier League !

Publié le 31 janvier 2021 à 20h00 par La rédaction

Encore incertain quant à son avenir, Sergio Ramos risque de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Et sa destination privilégiée pourrait être Manchester United, qui souhaiterait bâtir un projet des plus ambitieux.

Alors qu'il arrive en fin de contrat du côté du Real Madrid, Sergio Ramos pourrait véritablement être en train de vivre ses derniers instants à la Casa Blanca . Et pour cause, le défenseur et capitaine emblématique du club de la capitale espagnole refuserait catégoriquement de baisser son salaire, ce qui rend les négociations pour une prolongation impossible à aboutir. À 34 ans, Sergio Ramos serait donc prêt à quitter le Real Madrid et à rejoindre une autre écurie européenne. Et même si ce ne sont pas les prétendants qui manquent - le Paris Saint-Germain, Manchester City et Liverpool surveilleraient ce dossier de près notamment - Sergio Ramos aurait, selon The Mirror , déjà une piste privilégiée pour son avenir, à savoir celle de Manchester United, qui serait passé à l'offensive, armé de solides arguments.

Ramos, future pièce maîtresse des Red Devils ?