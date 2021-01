Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait choisi son prochain club !

Publié le 31 janvier 2021 à 11h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Sergio Ramos devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Le défenseur privilégierait une arrivée en Premier League et notamment à Manchester United.

Sergio Ramos vivrait ses derniers mois sous le maillot du Real Madrid. Ce dimanche, The Mirror confirme la tendance et affirme que le joueur refuserait de baisser son salaire de 10%. Condition sine qua non pour prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Les négociations sont dans l’impasse et le média annonce que, sauf énorme retournement de situation, Sergio Ramos devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison, mais pas pour prendre la direction du PSG. Courtisé par Leonardo, le défenseur ne serait pas intéressé par une arrivée à Paris et privilégierait plutôt une autre destination..

Sergio Ramos prêt à rejoindre Manchester United ?