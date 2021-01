Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair dans ce dossier à 42M€ !

Publié le 31 janvier 2021 à 15h10 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG est sur les traces de Dayot Upamecano. Alors que le Bayern et bien d'autres écuries européennes en pinceraient également pour le jeune international français, Oliver Mintzlaff, président du RB Leipzig, a lâché ses vérités sur son avenir.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Dayot Upamecano a tapé dans l'oeil du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est séduit par le défenseur central de 22 ans et a déjà approché son entourage durant l'été. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul en course. En effet, le Bayern et plusieurs autres écuries européennes, dont le Real Madrid, seraient prêtes à en découdre pour Dayot Upamecano. Alors que la concurrence serait rude pour son jeune talent, Oliver Mintzlaff s'est livré sur ce dossier, se concentrant notamment sur la position du Bayern.

«Karl-Heinz Rummenigge m'a dit que rien n'a encore été décidé à Munich»