Mercato - Barcelone : La grande annonce de Lautaro Martinez sur son avenir !

Publié le 31 janvier 2021 à 14h00 par D.M.

Ciblé par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Lautaro Martinez espère désormais trouver un accord avec l’Inter et prolonger son contrat jusqu’en 2024.

Il été la grande priorité du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Agé de 23 ans, Lautaro Martinez était ciblé par le club catalan pour remplacer Luis Suarez, parti à l’Atlético. Le Barça n'a pas réussi à trouver un accord avec l'Inter et l’Argentin souhaite désormais rester en Serie A. Lautaro Martinez a entamé des négociations avec le club nerazzurro pour prolonger son contrat. Administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta a fait le point sur ce dossier ce samedi : « Pour le moment, il y a d'autres choses qui doivent être réglées. Nous sommes dans un moment difficile et nous essayons de le surmonter. Ce qui concerne les contacts avec les joueurs est secondaire. Il y a du respect pour les joueurs. Nous avons parlé avec les agents, mais c'est un problème que nous traiterons plus tard. En sachant que nous avons d'excellents joueurs, qui savent qu'ils peuvent compter sur un club très sérieux ».

« Une prolongation jusqu'en 2024 ? C'est ce que nous recherchons »