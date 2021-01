Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à jouer un vilain tour au FC Barcelone ?

Publié le 31 janvier 2021 à 10h15 par T.M.

Bien qu’Eric Garcia semblerait promis au FC Barcelone que ce soit pour cette fin de mercato hivernal pour l’été prochain, le PSG ne serait visiblement pas très loin pour le défenseur central de Manchester City.

Depuis l’été dernier, le nom d’Eric Garcia revient en boucle au FC Barcelone. Alors que le club catalan n’a pas eu les moyens pour se mettre d’accord avec Manchester City à l’intersaison, le dossier n’est clairement pas refermé. En ce mois de janvier, ils sont nombreux à vouloir voir l’Espagnol débarquer en Catalogne, mais cela est toujours compliqué en raison des difficultés financières du club. Néanmoins, à en croire Ronald Koeman, Eric Garcia, qui sera libre en juin prochain, débarquera à l’intersaison s’il ne venait pas maintenant : « Nous savons qu'il viendra sûrement la saison prochaine et si ce n'est pas possible pour ce mois de janvier, nous l'accepterons et nous passerons à autre chose ».

Le Barça devancé par le PSG ?