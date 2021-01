Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman s'oppose fermement au départ d'une recrue estivale !

Publié le 30 janvier 2021 à 16h00 par La rédaction

De son côté, Neto n'a pas perdu sa volonté de quitter le FC Barcelone. Mais c'était sans compter l'avis de Ronald Koeman qui, malgré les problèmes financiers du club, ne veut pas laisser filer son gardien.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Serie A après son explosion sous le maillot de la Fiorentina, Neto a rejoint la Juventus où il n'est pas parvenu à s'imposer. Direction Valence où il s'est de nouveau affirmé comme étant un très bon gardien, de quoi le propulser au FC Barcelone, où il cire le banc derrière l'indéboulonnable Marc-André Ter Stegen. Une situation qui agace le Brésilien, qui aurait ainsi demandé à ses dirigeants de le laisser rejoindre un club où il pourrait avoir davantage de temps de jeu. Volonté qui avait d'ailleurs été confirmée par un certain Ronald Koeman : « Il est vrai que le représentant de Neto a demandé une sortie et que nous avons refusé. Il est un gardien de but important pour nous et nous voulons que tous les postes soient couverts » . Alors qu'il aurait notamment pu rejoindre Arsenal, Neto a été retenu par l'entraîneur du FC Barcelone. Depuis, la situation n'a pas vraiment changé malgré les difficultés que le club connaît...

Neto veut partir, mais Koeman bloque le tout