Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans ce dossier chaud ?

Publié le 23 janvier 2021 à 0h30 par A.C.

Gardien remplaçant, Neto aimerait quitter le FC Barcelone au cours de ce mercato hivernal.

Après avoir explosé à la Fiorentina, devenant l’un des meilleurs gardiens de Serie A, Neto pensait pouvoir se faire une place dans un grand club. Pourtant, après avoir joué les seconds rôles à la Juventus et être revenu sur le devant de scène au FC Valence, le Brésilien ronge son frein derrière Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone. Ainsi, il aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir cet hiver, ce qui a été confirmé par Ronald Koeman. « Il est vrai que le représentant de Neto a demandé une sortie et que nous avons refusé » a expliqué le coach du Barça. « Il est un gardien de but important pour nous et nous voulons que tous les postes soient couverts ». Après l’Italie et l’Espagne, Neto pourrait rebondir en Premier League, du côté d’Arsenal.

Neto parti pour rester au Barça