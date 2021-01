Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise sérieusement dans ce dossier chaud !

Publié le 22 janvier 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, Martin Odegaard serait désormais proche de rejoindre Arsenal dans le cadre d’un prêt.

Revenu l’été dernier après une saison fructueuse en prêt du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard espérait s’imposer dans le onze du Real Madrid cette saison. Seulement voilà, rien ne s’est passé comme prévu puisque le Norvégien de 22 ans ne semble pas entrer dans les plans de Zinedine Zidane, qui ne lui a accordé que 367 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues. Par conséquent, Martin Odegaard pourrait repartir en prêt d’ici la fin du mois de janvier. Et si l’hypothèse d’un retour à la Real Sociedad a un temps été avancée, c’est plutôt vers Arsenal que le jeune joueur du Real Madrid devrait se diriger.

Martin Odegaard s’est déjà entretenu avec Mikel Arteta !