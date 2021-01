Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric et Ramos pourraient sceller l'avenir de Zidane !

Publié le 22 janvier 2021 à 22h30 par A.M.

Alors que Julian Nagelsmann serait suivi par le Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane, la jeunesse du technicien allemand susciterait des doutes en interne.

L'avenir de Zinedine Zidane semble en sursis du côté du Real Madrid. Et pour cause, le club merengue traverse une période délicate en terme de résultat et comme souvent dans ce cas-là, l'avenir du technicien français est menacé. « Bon, quand on perd, ce sont toujours des choses dont on parle... J'assume la responsabilité et ce qui arrivera arrivera, je suis calme. Quand nous sommes sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », confiait même Zidane, conscient de la situation.

Nagelsmann pas assez expérimenté pour le vestiaire du Real ?