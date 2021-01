Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane jette un froid sur son avenir !

Publié le 21 janvier 2021 à 12h00 par A.M.

Eliminé en Coupe du Roi par CD Alcoyano, équipe de troisième division, le Real Madrid traverse une période délicate. Et Zinedine Zidane est lucide sur sa situation.

Le Real Madrid vient de subir deux déconvenues de taille. Eliminé en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l'Athletic Bilbao (1-2), le club merengue a cette fois-ci vécu une élimination. Mercredi soir, le Real Madrid a effectivement été battu par CD Alcoyano, équipe de troisième division, en Coupe du Roi (1-2). Par conséquent, le club madrilène vient de laisser filer deux trophées tout en étant distancé par l'Atlético de Madrid qui possède quatre points d'avance et deux matches en retard sur son voisin en Liga. Une situation qui jette un froid sur l'avenir de Zinedine Zidane. Interrogé sur son avenir, le technicien français est conscient que son poste est menacé.

«J'accepte la situation et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours»