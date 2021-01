Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à venir pour l’avenir de Zidane ?

Publié le 21 janvier 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid reste sur deux défaites consécutives, l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale espagnole commencerait à s’assombrir.

Les temps sont durs pour le Real Madrid ! Et pour cause, après une fin d’année 2020 où il semblait avoir retrouvé des couleurs, le club madrilène a replongé en ce début d’année 2021 avec deux défaites consécutives, la première la semaine passée contre l’Athletic Club en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-1) et la seconde ce mercredi en Copa del Rey (2-1) contre la modeste équipe du CD Alcoyano qui évolue en troisième division espagnole. Ainsi, après un début de saison au cours duquel le Real Madrid s’était déjà montré poussif, cette situation relancerait les doutes autour de Zinedine Zidane à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

Les doutes et la tension s’accroissent autour de Zinedine Zidane !