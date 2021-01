Foot - Mercato

Mercato : Thomas Tuchel sur le point de faire son retour aux affaires ?

Publié le 21 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans la tourmente à Chelsea au niveau des résultats sportifs, Frank Lampard serait susceptible de rapidement être contraint de laisser sa place à… Thomas Tuchel au poste d’entraîneur.

« Je ne peux pas le contrôler (ndlr les spéculations sur son avenir). On me l'a demandé ces dernières semaines. Je le comprends et c'est l'attente du club de savoir si c'est bien ou mal. J'ai accepté ce poste en sachant qu'il y aurait des moments difficiles parce que ce n'est pas un club prêt à concourir. Nous avons eu une interdiction (ndlr de recrutement), nous avons de jeunes joueurs, nous avons de nouveaux joueurs dont nous voyons qu'ils cherchent à être en forme et à s'intégrer dans cette équipe. Pour le moment, nous devons nous battre ». Après la pâle copie rendue par son Chelsea qui s’est incliné 2 buts à 0 au King Power Stadium de Leicester City mardi soir, Frank Lampard reconnaissait que son avenir n’était plus entre ses mains, mais dans celles des hauts dirigeants de Chelsea qui l’ont soutenu dans ses idées sur le marché des transferts lors du dernier mercato. Comme il y a quelques semaines, le cas Lampard fait beaucoup parler outre-Manche et Thomas Tuchel pourrait profiter de cette situation.

Thomas Tuchel pour remplacer Frank Lampard ?