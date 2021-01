Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable révélation de Pochettino sur ses contacts avec Leonardo !

Publié le 20 janvier 2021 à 11h15 par A.M.

Interrogé sur son arrivée au PSG en fin d'année, Mauricio Pochettino assure que Leonardo l'a seulement contacté le 24 décembre, au lendemain du dernier match de 2020.

Après la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0) le 23 décembre dernier, Leonardo s'est entretenu avec Thomas Tuchel afin de lui annoncé son licenciement, deux ans et demi après son arrivée sur le banc parisien. Pour le remplacer, c'est Mauricio Pochettino qui a été choisi. Libre depuis son départ de Tottenham un an plus tôt, le technicien argentin a rapidement accepté l'opportunité qui lui était offerte de revenir au PSG, où il avait évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et 2003. Et comme l'explique Mauricio Pochettino, tout est allé très vite à partir du moment où Leonardo la contacté, dès le 24 décembre.

Pochettino contacté le 24 décembre