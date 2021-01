Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Pochettino sur l’avenir de Mbappe !

Publié le 20 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 20 janvier 2021 à 8h16

Généralement peu loquace lorsqu’il s’agit d’évoquer le mercato, Mauricio Pochettino à cette fois-ci clairement pris position pour l’avenir de Kylian Mbappe.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail au PSG, il sera probablement vendu l'été prochain, ce que le Real Madrid attend avec impatience. Mais dans les colonnes de France Football , Leonardo a envoyé un message très clair à son attaquant : « Il est en période de réflexion et c’est tout à fait légitime face à ce genre de décision. Mais Kylian, il a tout pour écrire une super histoire ici : il est originaire de Paris, intelligent, talentueux et a beaucoup d’humour . » Egalement invité à commenter la situation de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino est sur la même longueur d'onde.

«Quel entraîneur ne voudrait pas de Mbappé ?»