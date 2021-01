Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà un premier conflit entre Pochettino et Leonardo ?

Publié le 20 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Leonardo et Mauricio Pochettino doivent désormais cohabiter au PSG, des premières divergences seraient en train de naitre entre les deux hommes à propos du recrutement.

Ces derniers mois, la guerre entre Leonardo et Thomas Tuchel au PSG avait éclaté au grand jour. L’Allemand et le Brésilien étaient notamment en désaccord à propos du recrutement. Alors que l’entraîneur n’est désormais plus là, c’est avec Mauricio Pochettino que Leonardo va devoir travailler main dans la main. Et forcément, le recrutement du PSG sera au coeur des discussions entre l’Argentin et le directeur sportif. Et là encore, ce sujet pourrait être source de divergence.

Qui pour remplacer Kylian Mbappé ?