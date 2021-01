Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino vise un coup colossal pour remplacer Mbappé !

Publié le 19 janvier 2021 à 13h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, Mauricio Pochettino aurait déjà une idée précise de son successeur en tête…

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? La réponse à cette question reste un mystère puisque le Bondynois n’a toujours pas prolongé son bail, courant jusqu’en juin 2022, malgré des discussions avec le PSG. Le Real Madrid reste à l’affût et pourrait se positionner dès l’été prochain si ses finances le permettent. Le danger est donc grand dans ce dossier, et un départ de Kylian Mbappé n’est pas à exclure, ce qui obligerait alors le PSG à se lancer sur les traces de son successeur pour renforcer le secteur offensif, et Mauricio Pochettino aurait déjà une idée en tête.

Pochettino viserait Kane pour oublier Mbappé