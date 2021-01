Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier, Tuchel... Leonardo enchaîne les gros tacles !

Publié le 19 janvier 2021 à 13h10 par A.M.

Dans une longue interview accordée à France Football, Leonardo fait le point sur les dossiers chauds du PSG et en profite pour glisser quelques tacles aux anciens parisiens.

Depuis son retour au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo a pris plusieurs décisions très importantes. L'été dernier, il a ainsi laissé filer plusieurs joueurs dont le contrat arrivait à échéance. C'est le cas d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting ou encore Thomas Meunier. D'autre part, Leonardo a également acté le départ de Thomas Tuchel en cours de saison, remplacé par Mauricio Pochettino. Et visiblement, le dirigeant brésilien ne regrette rien.

Tuchel et Meunier en prennent pour leur grade