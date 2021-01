Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo justifie un choix radical avec Cavani !

Publié le 19 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le PSG a décidé de ne pas prolonger le contrat d'Edinson Cavani, Leonardo justifie le choix de ne pas prolonger l'aventure avec le Matador.

L'été dernier, le PSG a pris des décisions radicales avec plusieurs cadres de son effectif. En effet, Leonardo a choisi de ne pas prolonger le contrat de la majeur partie des joueurs dont le contrat arrivait à échéance. Ce fût notamment le cas d'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec ses 200 réalisations sous la tunique parisienne. Le Matador n'a même pas pris part au Final 8 et a finalement attendu le mois d'octobre pour trouver un nouveau club et s'engager avec Manchester United.

«Cavani savait que son histoire se terminait»