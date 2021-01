Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait pris une première décision fracassante pour son avenir !

Publié le 19 janvier 2021 à 10h45 par B.C.

Courtisé par le Real Madrid et sollicité par le PSG pour prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé d’attendre l’issue de la saison avant de prendre sa décision.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait encore être au coeur des rumeurs pendant quelques mois. Le Real Madrid souhaite s’attacher ses services lors du prochain mercato estival, et Zinedine Zidane serait déjà en contact régulier avec le joueur si l’on en croit les dernières informations en provenance d’Espagne. Dans le même temps, le PSG discute avec Kylian Mbappé pour tenter de le convaincre de prolonger son bail, mais cette stratégie ne porte pas ses fruits jusqu’à maintenant, et il faudra attendre encore quelques mois avant d’y voir plus clair dans ce dossier.

Mbappé voudrait attendre juin pour décider de son avenir