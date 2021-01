Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le dossier Pogba risque de se corser…

Publié le 19 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il se trouve dans les 18 derniers mois de son contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait vivre son ultime saison en Angleterre avant d’être transféré l’été prochain. Le PSG serait notamment dans le coup, mais le regain de forme du champion du monde tricolore pourrait redistribuer les cartes.

À en croire les propos de Mino Raiola, Paul Pogba ne devrait pas s’éterniser à Manchester United. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022 chez les Red Devils , une prolongation ne serait pas dans les tuyaux d’après ESPN . La déclaration choc de son agent en décembre dernier qui assurait que son histoire avec le club mancunien était terminée ne serait clairement pas passée du côté des dirigeants. De quoi permettre au PSG de se positionner sur le dossier ? The Daily Mirror et The Daily Star ont récemment révélé que Mauricio Pochettino serait admiratif du profil du champion du monde et aimerait le voir débarquer au PSG l’été prochain. Cependant, l’excellente forme actuelle de Pogba pourrait à terme faire capoter les plans du PSG avec le milieu de terrain de Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer adoube Paul Pogba