Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive colossale est planifiée pour Erling Haaland !

Publié le 18 janvier 2021 à 13h00 par T.M.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland suscite les convoitises des plus grands clubs européens. Et voilà que Chelsea s’apprêterait à faire des folies pour le Norvégien.

Déjà impressionnant à Salzbourg, Erling Braut Haaland l’est toujours plus au Borussia Dortmund. Arrivé en janvier 2020 en Allemagne, le Norvégien ne cesse d’affoler les compteurs et cela a seulement 20 ans. Un avenir radieux s’annonce donc pour le natif de Leeds et cela devrait d’ailleurs se passer dans un des plus grands clubs européens. Lequel ? En coulisse, la bataille serait rude pour récupérer le joueur de Dortmund. Ce n’est pas un secret, Haaland est l’autre rêve du Real Madrid après Kylian Mbappé. Mais les Merengue sont loin d’être seuls. En effet, le FC Barcelone pourrait également avoir son mot à dire, notamment si Joan Laporta venait à être élu président, lui qui pourrait profiter de sa proximité avec Mino Raiola, agent d’Erling Braut Haaland, pour réaliser ce gros coup.

Attention à Chelsea !