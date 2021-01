Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Milik !

Publié le 18 janvier 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

En contacts très avancés avec Naples pour boucler le recrutement d’Arkadiusz Milik cet hiver, l’OM aurait une vraie carte à jouer dans ce dossier puisque le club italien craint désormais que le buteur polonais partir libre en fin de saison.

Arkadiusz Milik vers l’OM, ça se précise ! À en croire les dernières tendances confirmées ce lundi matin en Italie, le buteur polonais de Naples a fait l’objet d’une offre de 8M€ + 3.5M€ de bonusde la part du club phocéen, qui se rapproche ainsi des exigences italiennes dans ce dossier. Le joueur de 26 ans est la grande priorité de l’OM pour la suite du mercato hivernal, et Pablo Longoria a d’ailleurs de quoi mettre la pression sur la direction de Naples comme l’indique un agent bien implanté en Italie dans les colonnes de La Provence .

« Naples a peur qu’il parte libre… »