Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Naples lance un défi à Longoria pour Milik !

Publié le 18 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Pablo Longoria a annoncé vouloir prendre son temps dans les négociations pour le recrutement d'Arkadiusz Milik, Cristiano Guintoli, directeur sportif de Naples, lui répond !

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation officielle de Pol Lirola, Pablo Longoria a évoqué sa stratégie sur le mercato, notamment pour le recrutement d'Arkadiusz Milik. « C’est un mercato où tout le monde est un peu impatient je crois. Notre stratégie, c’est d’être patients, d’être froids. On travaille sur différentes alternatives pour la position d’attaquant, et on parle depuis beaucoup de jours de la possibilité de Milik », confiait le head of football de l'OM. Naples a tenu à lui répondre

Naples répond à Longoria