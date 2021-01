Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est prévenu pour cet attaquant !

Publié le 17 janvier 2021 à 20h15 par Th.B.

Piste estivale de l’OM, Boulaye Dia serait toujours une possibilité pour le club phocéen. Cependant, pour s’attacher les services de la sensation rémoise, il faudra y mettre le prix.

Et si Boulaye Dia finissait par ne pas s’engager à West Ham cet hiver ? Annoncé depuis plusieurs jours désormais du côté du pensionnaire de Premier League, Boulaye Dia pourrait finalement ne pas signer en faveur des Hammers . La cause ? L’entraîneur du club londonien David Moyes n’aurait pas suffisamment pu superviser l’attaquant du Stade de Reims pour être convaincu de lancer une offensive pour cet hiver. C’est du moins l’information que Sky Sports révélait ces derniers temps. Et alors que cette le montant de ce transfert avoisinait aux alentours de 10M€, la donne aurait changé, de quoi également faire évoluer la position de l'OM sur ce dossier ?

Finalement 15M€ pour Boulaye Dia ?