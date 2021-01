Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point pour le chouchou de Di Maria !

Publié le 17 janvier 2021 à 22h10 par A.D.

A l'instar du PSG, la Fiorentina voudrait profiter de la situation tendue de Papu Gomez à l'Atalanta pour le récupérer cet hiver. Interrogé sur ce dossier ce dimanche, Giancarlo Antognoni, dirigeant de La Viola, a lâché ses vérités.

En froid avec Gian Piero Gasperini, son entraineur, Papu Gomez voudrait à tout prix quitter l'Atalanta cet hiver. En quête d'un nouveau joueur offensif, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de l'international argentin sous l'impulsion d'Angel Di Maria. Toutefois, le club parisien ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En plus de la Juventus, de l'Inter ou encore du Torino, la Fiorentina examinerait également l'idée de recruter Dario Alejandro Gomez au mois de janvier. Lors d'un entretien accordé à DAZN ce dimanche, Giancarlo Antognoni, coordinateur sportif de La Viola , a confirmé son intérêt pour Papu Gomez, avant d'expliquer que ce dossier sera compliqué à boucler cet hiver.

