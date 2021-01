Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros sacrifice est demandé à Sergio Ramos !

Publié le 17 janvier 2021 à 22h00 par D.M.

En grande difficulté financière, le Real Madrid aurait demandé à Sergio Ramos de baisser son salaire. Pour l’heure, aucun accord n’aurait été trouvé dans ce dossier.

Sergio Ramos n’est toujours pas fixé sur son avenir. Agé de 34 ans, le défenseur voit son contrat expirer à la fin de la saison et voudrait rester au Real Madrid la saison prochaine. Les négociations auraient débuté entre le frère et agent du joueur, René Ramos, et le directeur général du club espagnol José Angel Sanchez, mais un accord tarde à être trouvé. Des désaccords existeraient toujours entre les deux parties notamment sur la durée de contrat.

Sergio Ramos devra baisser son salaire