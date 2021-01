Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez rebat les cartes pour cet hiver !

Publié le 17 janvier 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Afin de ne pas affaiblir l’effectif de Zinédine Zidane, les dirigeants du Real Madrid pourraient conserver certains joueurs dont l’avenir est incertain. Il s’agit notamment d’Isco, d’Eder Militao et d’Alvaro Odriozola.

Le Real Madrid avait tracé sa feuille de route. En début d’année 2020, le club espagnol avait ciblé ses besoins et avait bien l’intention de se renforcer lors du dernier mercato estival. Plusieurs grands noms étaient annoncés dans le viseur de Zinédine Zidane à l’instar de Paul Pogba, d’Eduardo Camavinga, d’Erling Braut Haaland et surtout de Kylian Mbappé. Mais c’était sans compter sur la crise du Covid-19. Durement touché au niveau financier, le club espagnol a dû revoir ses plans et a été contraint de repousser ces dossiers d’envergure. Ainsi, le Real Madrid a pris la décision l’été dernier de n’accueillir aucun joueur. La formation merengue s’est montrée active surtout au niveau des départs. Achraf Hakimi, Sergio Reguilon et James Rodriguez ont été vendus, tandis que Gareth Bale a été prêté à Tottenham. Mais alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours, la question se pose, que compte faire le Real Madrid ?

« Personne ne quittera le Real Madrid, mais… »

La crise sanitaire s’éternise ce qui a de graves répercussions sur les finances du Real Madrid. Malgré sa puissance financière, le club espagnol doit réduire la voilure lors de ce mercato hivernal. Ainsi, la formation merengue ne devrait accueillir aucune recrue cet hiver, mais elle ne devrait aussi enregistrer aucun départ. Désireux de conserver l’effectif de Zidane Zidane intact, Florentino Perez ne compte se séparer d’aucun joueur cet hiver, malgré la nécessité de récolter de l’argent et de renflouer les caisses selon les informations d’ OK Diario . Une information confirmée par une source proche du Real Madrid qui précise néanmoins que la situation pourrait évoluer dans les prochains jours : « Personne ne quittera le Real Madrid, mais cela pourrait changer dans 10 jours ». Plusieurs joueurs, qui ne rentrent pas dans les plans de Zinédine Zidane étaient annoncés sur le départ à l’instar d’Isco, d’Eder Militao ou encore d’Alvaro Odriozola.

Trois indésirables dans le flou