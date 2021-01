Foot - Mercato - AC Milan

Mercato - Milan AC : L'arrivée de Mandzukic est imminente !

Publié le 17 janvier 2021 à 15h20 par La rédaction

Libre de tout contrat, Mario Mandzukic devrait passer sa visite médicale et s'engager dans la foulée avec l'AC Milan ce lundi.