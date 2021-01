Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho, Eriksen... Excellente nouvelle pour Leonardo !

Publié le 17 janvier 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté à l'Inter, Christian Eriksen souhaiterait à tout prix quitter Milan cet hiver. Alors qu'il serait suivi par le PSG, le milieu offensif danois aurait également des opportunités en Premier League, et notamment du côté de Tottenham. Mais pour José Mourinho, la mission pourrait être compliquée.

Lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a décidé de relever un tout nouveau défi. Après six saisons et demie à Tottenham, le milieu offensif de 28 ans a accepté le challenge milanais du côté de l'Inter. Arrivé il y a tout juste un an chez les Nerazzurri, Christian Eriksen n'a pas du tout réussi son adaptation. Alors qu'il ne parvient pas à obtenir les bonnes grâces d'Antonio Conte, le numéro 24 de l'Inter joue très peu. Une situation qui aurait pu provoquer son départ lors du dernier mercato estival. Et s'il n'a finalement pas changé de cap, son départ serait inévitable cet hiver. En quête d'un milieu offensif, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG préfère recruter Dele Alli à Christian Eriksen pour le moment.

Christian Eriksen voudrait revenir à Tottenham

En plus du PSG, Tottenham serait également prêt à profiter de la situation de Christian Eriksen pour le récupérer cet hiver. Après avoir laissé filer l'international danois en janvier 2020, les Spurs examineraient l'idée de le rapatrier un an plus tard. D'après les dernières indiscrétions de Sky Sport Italia , José Mourinho voudrait récupérer Christian Eriksen sous la forme d'un prêt. Une idée qui ne déplairait pas au principal intéressé. En effet, comme l'a précisé Sky Sports , le milieu offensif de 28 ans serait ouvert à un retour à Tottenham. Mais qu'en pense Antonio Conte ? Pour voir le prix de Christian Eriksen gonfler, le coach des Nerazzurri serait prêt à le céder aux Spurs pour les six prochains mois. Toutefois, il ne compterait pas le faire dans n'importe quelle condition.

