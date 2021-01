Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme opération de Leonardo finalement gâchée ?

Publié le 16 janvier 2021 à 20h30 par A.C.

Ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham, Christian Eriksen ne devrait finalement pas retrouver son ancien entraineur au PSG.

L’été dernier déjà, le nom de Christian Eriksen a été lié au Paris Saint-Germain. Peu en réussite à l’Inter, le milieu semblait prêt à plier bagages et Leonardo semblait prêt à lui donner l’occasion de se relancer. Finalement, Eriksen n’a pas quitté l’Inter pour rejoindre le PSG, mais sa situation n’a pas changé. Il a en effet fait les gros titres de la presse italienne, pour qui le Danois est tout simplement une erreur de casting de la part de l’Inter. Son profil n’irait pas du tout avec le jeu prôné par Antonio Conte, qui apprécie les joueurs avec un grand volume de jeu et une certaine agressivité. Ainsi, les Nerazzurri ont lancé une opération portes ouvertes, clamant haut et fort voulant vendre Eriksen... ce qui a une nouvelle fois attiré l’attention du PSG. La Gazzetta dello Sport a ainsi parlé d’un échange avec Leandro Paredes, qui serait lui le joueur parfait pour le dispositif d’Antonio Conte. Il Corriere dello Sport est même allé plus loin, en parlant d’un incroyable jeu de chaises musicales avec Eriksen qui retrouverait Tottenham, Dele Alli qui filerait au PSG et Paredes qui rejoindrait don l’Inter.

Un retour à Tottenham se complique pour Eriksen

Mais un retour de Christian Eriksen est-il envisageable ? En Italie, on assure que José Mourinho aimerait retrouver son ancien joueur. Sky Sport Italia évoque ainsi l’option d’un prêt de six mois pour le milieu de terrain, ce qui permettrait aux Spurs de se renforcer et à l’Inter de se débarrasser d’un élément à priori jugé encombrant. Mais le média italien révèle ce samedi que c’est justement sur ce prêt, que les négociations bloqueraient. L’Inter veut un prêt payant, espérant récupérer le moindre sou en pleine crise sanitaire, tandis que Tottenham serait exclusivement ouvert à un prêt gratuit. Autre point noir, le salaire du joueur. Eriksen gagne actuellement près de 7,5M€ à l’Inter et il ne semble pas du tout disposé à faire un effort, même si c’est pour trouver un plus grand temps de jeu dans son ancien club.

