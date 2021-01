Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’intérêt du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 16 janvier 2021 à 19h10 par Th.B.

L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour finalement signer au Real Madrid, un club qu’il aurait pu rejoindre après son éclosion à l’AS Monaco.

Dans les petits papiers du Real Madrid depuis un bon bout de temps, Kylian Mbappé pourrait finalement rejoindre le champion d’Espagne à la fin de la saison, soit au moment où il lui restera une saison entière sur son contrat avec le PSG. D’ailleurs, le Real Madrid travaillerait déjà sur cette opération et songerait à proposer un échange de joueurs aux dirigeants du Paris Saint-Germain afin d’obtenir leur aval pour le transfert de Mbappé. Selon The Transfer Window Podcast, Eden Hazard pourrait jouer un rôle important dans cette opération. Mais Kylian Mbappé aurait déjà pu arborer la tunique du Real Madrid.

Le Real Madrid a manqué sa chance en 2017, mais…